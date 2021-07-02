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02 липня 2021, 10:36 12

Понад два мільйони українців отримали вакцину від COVID

02 липня 2021, 10:36 12
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 001 132 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 766 483 особи

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, за добу 1 липня було щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані - 55 487 людей.

Працювали 572 мобільні бригади, 1 546 пунктів щеплення та 22 центри вакцинації.

Станом на 1 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.

Раніше повідомлялось, що Україна в липні отримає 2 млн доз вакцини Moderna за глобальним механізмом COVAX.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
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