Пресс-релиз

Выбор и покупка жилья - это очень ответственный шаг в жизни каждого человека. Помимо застройщика и района, необходимо определиться с планировкой квартиры. Она показывает расположение всех помещений (жилых и нежилых) относительно друг друга, а также их площадь и габариты. Это очень важный момент, поскольку именно он определяет количество комнат и расположение вашего жилища в доме.

Квартира-студия

Рассматривая новострои Харькова на DOM.RIA стоит отметить, что подобные варианты представлены в ЖК Британский дом и ЖК Славянский. Так называют однокомнатную квартиру, которая соединяет в себе кухню и гостиную без перегородок и стен. Санузел находится отдельно. В некоторых случаях присутствует небольшой коридор. Они могут иметь разные формы:

квадратные;

прямоугольные;

индивидуальные.

Самым популярным вариантом считается именно квадратная, поскольку её легче разделять на зоны с помощью перегородок или обычной мебели. Такая квартира подходит одиноким людям и молодым парам.

Главным недостатком студии считается то, что там довольно проблематично разместить и хранить все необходимые вещи. Большой шкаф занимает слишком много места, поэтому его приходится заменять мелкими ящиками и коробками.

Однокомнатная квартира

В однокомнатной квартире кухня находится отдельно. В новостройках её часто делают довольно просторной, чтобы у клиентов была возможность самостоятельно сделать перепланировку, по необходимости расширить комнату или даже разделить её на две части. Всё зависит от общей площади жилища.

Также не стоит пренебрегать балконом. Там можно обустроить отличное место для отдыха, либо для работы. Помимо этого, у владельца всегда есть возможность убрать стену между кухней и гостиной, чтобы превратить однокомнатную квартиру в студию.

К примеру, ЖК High Hills предлагают подобные варианты с площадью от 50 квадратных метров, а вот в ЖК Олимпийский - от 39 квадратных метров.

Двухкомнатная квартира

В современных новостройках довольно сложно найти жилище, в котором одна из двух комнат будет проходной. Как правило, застройщики делают две изолированные комнаты, отдельную кухню и санузел. Окна могут выходить как на одну сторону, так и на две.

У клиента есть несколько вариантов перепланировки таких квартир, в зависимости от потребностей. В большинстве случаев сносится стена между гостиной и кухней, чтобы увеличить пространство для приема гостей. А вещи можно хранить в спальне.

Если одна комната побольше и имеет два окна, её можно разделить на две. Такой вариант пользуется популярностью у семейных пар с детьми. Обратите внимание на варианты в ЖК Urban City и ЖК Куликовский.

Трехкомнатная квартира

Этот вид подходит для семейной жизни, когда большое пространство - на вес золота. Помимо трёх комнат в квартире, как правило, есть два санузла, отдельная кухня и коридор. Окна чаще всего выходят на разные стороны дома, но есть и линейные варианты.

Экспериментировать с зонами можно как угодно. Чаще всего, к комнатам присоединяются балконы, чтобы максимально увеличить полезное пространство.

Если самостоятельно сориентироваться в планировке сложно, лучше обратиться за советом к профессиональному дизайнеру, который поможет подобрать оптимальный вариант.