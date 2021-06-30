Популярні планування квартири в новобудові

Прес-реліз

Вибір і покупка житла - це дуже відповідальний крок у житті кожної людини. Крім забудовника і району, необхідно визначитися з плануванням квартири. Вона показує розташування всіх приміщень (житлових і нежитлових) відносно один одного, а також їх площа і габарити. Це дуже важливий момент, оскільки саме він визначає кількість кімнат і розташування вашого житла в будинку.

Квартира-студія

Розглядаючи новобудови Харкова на DOM.RIA Варто відзначити, що подібні варіанти представлені в ЖК Британський будинок і ЖК Слов'янський. Так називають однокімнатну квартиру, яка з'єднує в собі кухню і вітальню без перегородок і стін. Санвузол знаходиться окремо. У деяких випадках присутній невеликий коридор. Вони можуть мати різні форми:

квадратний;

прямокутний;

індивідуальний.

Найпопулярнішим варіантом вважається саме квадратна, оскільки її легше розділяти на зони за допомогою перегородок або звичайних меблів. Така квартира підходить самотнім людям і молодим парам.

Головним недоліком студії вважається те, що там досить проблематично розмістити і зберігати всі необхідні речі. Велика шафа займає занадто багато місця, тому його доводиться заміняти дрібними ящиками і коробками.

Однокімнатна квартира

В однокімнатній квартирі кухня знаходиться окремо. У новобудовах її часто роблять досить просторою, щоб у клієнтів була можливість самостійно зробити перепланування, в разі потреби розширити кімнату або навіть розділити її на дві частини. Все залежить від загальної площі житла.

Також не варто нехтувати балконом. Там можна облаштувати відмінне місце для відпочинку, або для роботи. Крім цього, у власника завжди є можливість прибрати стіну між кухнею і вітальнею, щоб перетворити однокімнатну квартиру в студію.

Наприклад, ЖК High Hills пропонують подібні варіанти з площею від 50 квадратних метрів, а ось в ЖК Олімпійський - від 39 квадратних метрів.

Двокімнатна квартира

У сучасних новобудовах досить складно знайти житло, в якому одна з двох кімнат буде прохідною. Як правило, забудовники роблять дві ізольовані кімнати, окрему кухню і санвузол. Вікна можуть виходити як на одну сторону, так і на дві.

У клієнта є кілька варіантів перепланування таких квартир, в залежності від потреб. У більшості випадків зноситься стіна між вітальнею і кухнею, щоб збільшити простір для прийому гостей. А речі можна зберігати в спальні.

Якщо одна кімната побільше і має два вікна, її можна розділити на дві. Такий варіант користується популярністю у сімейних пар з дітьми. Зверніть увагу на варіанти в ЖК Urban City і ЖК Куликівський.

Трикімнатна квартира

Цей вид підходить для сімейного життя, коли великий простір - на вагу золота. Крім трьох кімнат в квартирі, як правило, є два санвузли, окрема кухня і коридор. Вікна найчастіше виходять на різні боки будинку, але є і лінійні варіанти.

Експериментувати з зонами можна як завгодно. Найчастіше, до кімнат приєднуються балкони, щоб максимально збільшити корисний простір.

Якщо самостійно зорієнтуватися в плануванні складно, краще звернутися за порадою до професійного дизайнера, який допоможе підібрати оптимальний варіант.