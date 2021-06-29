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На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранение получил военнослужащий ООС
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29 июня 2021, 08:11 8

На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранение получил военнослужащий ООС

29 июня 2021, 08:11 8
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 28 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия, а в направлении Новотошковского противник применил стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

По состоянию на 7 часов утра, 29 июня, со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: возле Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним, 27 июня в зоне ООС произошли четыре обстрела, боевики ранили украинского военного.

Донбасс ООС война обстрел военная техника

 
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