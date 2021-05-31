У Військово-морських силах ЗСУ загинув військовослужбовець: проводиться службова перевірка

Фото: odesa.depo

В одній з військових частин Військово-морських сил ЗСУ у неділю, 30 травня, стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ в Facebook.

За вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗСУ у військовій частині проводиться службова перевірка.

Наразі, за фактом загибелі, правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "7 канал Одесса", інцидент стався 30 травня близько 17:20 на території військової частини в селищі Радісне Одеської області.

21-річний матрос строкової служби Ярослав Ганюченко застрелився під час зміни снарядів. Його тіло знайшли у збройовій кімнаті. Військовий застрелився в голову з автомата.

Ярослав Ганюченко за кілька днів до самогубства повернувся з відпустки. Його призвали у 2020 році з Умані, він служив на посаді водія – електрика. Товариші характеризують загиблого як добру та неконфліктну людину. Причини самогубства наразі невідомі.

Раніше повідомлялось, що в одному із селищ Одеської області знайшли застреленим прикордонника. За попередніми даними, він вчинив самогубство.