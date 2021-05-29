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29 мая 2021, 13:12 9

Первую дозу прививки получили миллион украинцев - Минздрав

29 мая 2021, 13:12 9
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Фото: из открытых источников
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С начала вакцинальной кампании в Украине первую дозу прививки против коронавирусной инфекции получили 1 008 859 человек. Из них завершили вакцинацию почти 124 тысячи украинцев

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 132 821 прививку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки сделали более 16 тысяч прививок от коронавируса. Первую дозу получили 9785 человек, а полностью привились 7030 человек.

Напомним, в субботу, 29 мая, в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. С утра в очереди на вакцинацию собрались несколько сотен человек.

коронавирус Минздрав медики пандемия вакцинация

 
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