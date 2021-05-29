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29 травня 2021, 13:12 34

Першу дозу щеплення отримали мільйон українців - МОЗ

29 травня 2021, 13:12 34
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу щеплення проти коронавірусної інфекції отримали 1 008 859 людей. З них завершили вакцинацію майже 124 тисячі українців

Як передає RegioNews, про це повідомили у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зробили понад 16 тисяч щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 9785 людей, а повністю щепились 7030 осіб.

Нагадаємо, в суботу, 29 травня, в Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Зранку у черзі на вакцинацію зібрались кілька сотень людей.

коронавірус МОЗ медики пандемія вакцинація

 
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