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24 марта 2021, 10:31 16

В Минздраве объяснили, причастна ли COVID-вакцина к смерти военнослужащей

24 марта 2021, 10:31 16
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Предварительно, смерть произошла вследствие инсульта
Предварительно, смерть произошла вследствие инсульта
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что смерть женщины-военнослужащего произошла вследствие острых расстройств кровообращения, у нее были хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что 21 марта Инна Нарожна получила прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в приоритетные группы вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованных в ООС.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакциной было привито еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина не жаловалась на состояние здоровья после вакцинации.

В Минздраве сообщают, что точные причины смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Также напомнили о том, что 67% смертей в Украине наступают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а каждые 10 минут в стране от инсульта умирает один человек.

Ранее сообщалось, что в Одесской области за пределами воинской части и во внеслужебное время потеряла сознание женщина-военнослужащий, а медикам не удалось его реанимировать. Отмечается, что женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях получила первую дозу вакцины от коронавируса.

военные Минздрав смерти экспертиза вакцинация

 
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