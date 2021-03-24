В Минздраве объяснили, причастна ли COVID-вакцина к смерти военнослужащей

Предварительно, смерть произошла вследствие инсульта

Предварительно, смерть произошла вследствие инсульта

Фото: из открытых источников

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что смерть женщины-военнослужащего произошла вследствие острых расстройств кровообращения, у нее были хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что 21 марта Инна Нарожна получила прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в приоритетные группы вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованных в ООС.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакциной было привито еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина не жаловалась на состояние здоровья после вакцинации.

В Минздраве сообщают, что точные причины смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Также напомнили о том, что 67% смертей в Украине наступают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а каждые 10 минут в стране от инсульта умирает один человек.

Ранее сообщалось, что в Одесской области за пределами воинской части и во внеслужебное время потеряла сознание женщина-военнослужащий, а медикам не удалось его реанимировать. Отмечается, что женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях получила первую дозу вакцины от коронавируса.