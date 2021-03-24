У МОЗ пояснили, чи причетна COVID-вакцина до смерті військовослужбовця

Попередньо, смерть сталася внаслідок інсульту

Попередньо, смерть сталася внаслідок інсульту

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що смерть жінки-військовослужбовця сталася внаслідок гострих розладів кровообігу, у неї були хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що 21 березня Інна Нарожна отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС.

Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Крім того, жінка не скаржилася на стан здоров'я після вакцинації.

У МОЗ повідомляють, що точні причини смерті ще буде встановлювати судово-медична експертиза.

Також нагадали про те, що 67% смертей в Україні настають через серцево-судинних захворювань, а кожні 10 хвилин в країні від інсульту помирає одна людина.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області поза межами військової частини та у позаслужбовий час втратила свідомість жінка-військовослужбовець, а медикам не вдалось її реанімувати. Зазначається, що жінка страждала на гіпертонічну хворобу, а днями отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.