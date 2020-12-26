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26 декабря 2020, 11:41 9

Непогода в Украине: без света остались 357 населенных пунктов

26 декабря 2020, 11:41 9
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Наибольшее количество населенных пунктов обесточены в Полтавской области
Наибольшее количество населенных пунктов обесточены в Полтавской области
Фото: из открытых источников
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В пяти областях Украины из-за сложных погодных условий обесточены 357 населенных пунктов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на утро 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 281, Сумская - 46, Донецкая - 15, Днепропетровская - 13 и Черновицкая - 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.

ГСЧС спасатели электричество авария ремонт
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