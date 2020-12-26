Непогода в Украине: без света остались 357 населенных пунктов

Наибольшее количество населенных пунктов обесточены в Полтавской области

Наибольшее количество населенных пунктов обесточены в Полтавской области

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на утро 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 281, Сумская - 46, Донецкая - 15, Днепропетровская - 13 и Черновицкая - 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.