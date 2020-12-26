Непогода в Україні: без світла залишились 357 населених пунктів

Найбільшу кількість населених пунктів знеструмлено у Полтавській області

Найбільшу кількість населених пунктів знеструмлено у Полтавській області

Фото: з відкритих джерел

У п'яти областях України через складні погодні умови знеструмлено 357 населених пунктів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на ранок 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська - 281, Сумська - 46, Донецька - 15, Дніпропетровська - 13 та Чернівецька - 2", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.