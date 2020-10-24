В ЦИК объяснили, как будут устанавливать результаты местных выборов

Голосование стартует 25 октября в 8:00

Голосование стартует 25 октября в 8:00

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия на своем заседании утвердила разъяснения по установлению результатов выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городской, сельский, поселковый советы (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более).

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, передает RegioNews.

"Принятым документом четко определены и детализированы в соответствии с Избирательным кодексом процедуры и порядок установления результатов выборов депутатов местных советов (с числом избирателей 10 000 и более)", - говорится в сообщении.

В частности, разъяснен порядок заполнения каждого пункта протокола об установлении результатов выборов, порядок определения избирательной квоты, приведена формула, по которой эта квота рассчитывается, определяется процент суммарного количества голосов избирателей, поддержавших территориальные избирательные списки кандидатов в депутаты и процедуру установления количества мандатов и определение депутатов, избранных в территориальных и едином многомандатном списке.

В разъяснении указано, что сведения о проценте голосов избирателей, полученный каждой организацией партии, определяются с точностью до сотых долей процента.

При этом избирательная комиссия не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования устанавливает результаты выборов.

"ТИК обязана установить результаты выборов депутатов независимо от количества избирательных участков / избирательных округов, на которых / в пределах которых голосование не было организовано и проведено в соответствии с требованиями Кодекса", - отметили в Центризбиркоме.

Напомним, ранее в ОПОРЕ спрогнозировали возможной явке на местных выборах.