У ЦВК пояснили, як встановлюватимуть результати місцевих виборів

Голосування стартує 25 жовтня о 08:00

Голосування стартує 25 жовтня о 08:00

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія на своєму засіданні затвердила роз’яснення щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК, інформує RegioNews.

"Ухваленим документом чітко визначено та деталізовано відповідно до Виборчого кодексу процедуру та порядок встановлення результатів виборів депутатів місцевих рад (із кількістю виборців 10 тисяч і більше)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, роз’яснено порядок заповнення кожного пункту протоколу про встановлення результатів виборів, порядок визначення виборчої квоти, наведено формулу, за якою ця квота обраховується, визначається відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати та процедуру встановлення кількості мандатів та визначення депутатів, обраних у територіальних та єдиному багатомандатному списках.

У розʼясненні вказано, що відомості про відсоток голосів виборців, отриманий кожною організацією партії, визначаються з точністю до сотих часток відсотка.

При цьому виборча комісія не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування встановлює результати виборів.

"ТВК зобов’язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць/виборчих округів, на яких/в межах яких голосування не було організовано і проведено відповідно до вимог Кодексу", - наголосили у Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ спрогнозували можливу явку на місцевих виборах.