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03 травня 2020, 15:47 9

На Банковій представники бізнесу вимагали послабити карантин

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03 травня 2020, 15:47 9
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Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП
Фото: hromadske
Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП

Активісти та представники малого й середнього бізнесу біля Офісу президента України організували мітинг проти жорстких карантинних обмежень, які залишили їх без роботи. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske

Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП (врятуйте ФОП). За словами присутніх, жорсткі карантинні обмеження залишили їх без можливости заробляти гроші.

Спочатку мітингарі зібралися на Майдані, потім разом з активістами Автомайдану прийшли до ОП.

"Вимагаємо рівні права та рівні можливості для підприємницької діяльності", - виголосив в гучномовець один з учасників акції.


карантин Офіс президента митинг
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