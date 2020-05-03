На Банковій представники бізнесу вимагали послабити карантин
Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП
Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП
Активісти та представники малого й середнього бізнесу біля Офісу президента України організували мітинг проти жорстких карантинних обмежень, які залишили їх без роботи. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske
Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП (врятуйте ФОП). За словами присутніх, жорсткі карантинні обмеження залишили їх без можливости заробляти гроші.
Спочатку мітингарі зібралися на Майдані, потім разом з активістами Автомайдану прийшли до ОП.
"Вимагаємо рівні права та рівні можливості для підприємницької діяльності", - виголосив в гучномовець один з учасників акції.
Учасник акції протесту підприємців під Офісом президента розповідає про вимоги до влади щодо підтримки ФОПів на карантині pic.twitter.com/dNNvhG2105— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
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