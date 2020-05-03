На Банковій представники бізнесу вимагали послабити карантин

Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП

Фото: hromadske

Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП

Активісти та представники малого й середнього бізнесу біля Офісу президента України організували мітинг проти жорстких карантинних обмежень, які залишили їх без роботи. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske

Мітинг пройшов під гаслом #SaveФОП (врятуйте ФОП). За словами присутніх, жорсткі карантинні обмеження залишили їх без можливости заробляти гроші.

Спочатку мітингарі зібралися на Майдані, потім разом з активістами Автомайдану прийшли до ОП.

"Вимагаємо рівні права та рівні можливості для підприємницької діяльності", - виголосив в гучномовець один з учасників акції.