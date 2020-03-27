В связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей Украины в конце марта - начале апреля ожидается ощутимое похолодание

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В связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей Украины в конце марта - начале апреля ожидается ощутимое похолодание

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Укргидрометцентра.

"31 марта - 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 ° мороза (31 марта в центральных областях от 3 ° мороза до 3 ° тепла), днем 1-6 ° тепла.

Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи раноцветущих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников ", - говорится в сообщении.

В частности 29 марта на западе страны пройдут дожди, а 30 марта - на западе и севере ожидается снег, температура воздуха ночью и днем ​​опустится до -1 + 1 °. На остальной территории 29-30 марта без осадков, ночью 3-5 градусов, днем ​​от + 5-7 ° в центре до + 14 ° на юге.

В Карпатах 31 марта прогнозируют умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (И уровень опасности - желтый). Температура ночью 4-9 ° мороза, днем ​​0-5 ° мороза.

В Киеве 30-31 марта ожидается мокрый снег и дождь, ночью до -3 °, днем ​​+ 2 + 4 °.