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25 марта 2020, 10:28 10

ЛГБТ-организация будет судиться с патриархом Филаретом

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25 марта 2020, 10:28 10
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Киевская общественная организация "Инсайт", которая занимается правами ЛГБТ-сообщества, подает в суд на патриарха Филарета за высказывания о том, что "однополые браки" являются причиной возникновения и распространения коронавирусной пандемии    
Фото: Insight LGBTQ NGO
Киевская общественная организация "Инсайт", которая занимается правами ЛГБТ-сообщества, подает в суд на патриарха Филарета за высказывания о том, что "однополые браки" являются причиной возникновения и распространения коронавирусной пандемии    

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Инсайт" пишет RegioNews.

Адвокаты "Инсайта” сейчас составляют судебный иск.

"Мы считаем, что почетный патриарх ПЦУ Филарет, являясь публичным лицом, имеет большое влияние на людей, принадлежащих к религиозной общине. И его слова могут быть подстрекательстве к дискриминации, распространение стигмы и перехода к насильственным действиям в отношении геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей”, – говорится в заявлении.

Громадська організація "Інсайт" подає до суду щодо висловлювань Патріарха Філарета, у яких він заявляє, буцімто...

Опубліковано Insight LGBTQ NGO Вівторок, 24 березня 2020 р.

В общественной организации считают, что подобные высказывания являются недопустимыми в любое время, "а распространение ложной, откровенно дискриминационной информации публичным лицом сейчас, во время пандемии, может вызвать волну насилия на почве ненависти в отношении ЛГБТ-сообществ”.

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса COVID-19 на планете являются, среди прочего, однополые браки.


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