ЛГБТ-организация будет судиться с патриархом Филаретом

Киевская общественная организация "Инсайт", которая занимается правами ЛГБТ-сообщества, подает в суд на патриарха Филарета за высказывания о том, что "однополые браки" являются причиной возникновения и распространения коронавирусной пандемии

Фото: Insight LGBTQ NGO

Киевская общественная организация "Инсайт", которая занимается правами ЛГБТ-сообщества, подает в суд на патриарха Филарета за высказывания о том, что "однополые браки" являются причиной возникновения и распространения коронавирусной пандемии

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Инсайт" пишет RegioNews. Адвокаты "Инсайта” сейчас составляют судебный иск. "Мы считаем, что почетный патриарх ПЦУ Филарет, являясь публичным лицом, имеет большое влияние на людей, принадлежащих к религиозной общине. И его слова могут быть подстрекательстве к дискриминации, распространение стигмы и перехода к насильственным действиям в отношении геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей”, – говорится в заявлении. Громадська організація "Інсайт" подає до суду щодо висловлювань Патріарха Філарета, у яких він заявляє, буцімто... Опубліковано Insight LGBTQ NGO Вівторок, 24 березня 2020 р. В общественной организации считают, что подобные высказывания являются недопустимыми в любое время, "а распространение ложной, откровенно дискриминационной информации публичным лицом сейчас, во время пандемии, может вызвать волну насилия на почве ненависти в отношении ЛГБТ-сообществ”. Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса COVID-19 на планете являются, среди прочего, однополые браки.

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