ЛГБТ-організація буде судитися з патріархом Філаретом

Київська громадська організація "Інсайт", яка займається правами ЛГБТ-спільноти, подає в суд на патріарха Філарета за висловлювання про те, що "одностатеві шлюби" є причиною виникнення і поширення коронавирусной пандемії

Фото: Insight LGBTQ NGO

Київська громадська організація "Інсайт", яка займається правами ЛГБТ-спільноти, подає в суд на патріарха Філарета за висловлювання про те, що "одностатеві шлюби" є причиною виникнення і поширення коронавирусной пандемії

Про це йдеться в повідомленні громадської організації "Інсайт" пише RegioNews. Адвокати "Інсайта" зараз складають судовий позов. "Ми вважаємо, що почесний патріарх ПЦУ Філарет, будучи публічною особою, має великий вплив на людей, що належать до релігійної громади. І його слова можуть бути підбурюванні до дискримінації, поширення стигми та переходу до насильницьких дій щодо геїв, лесбіянок, бісексуальних і трансгендерних людей ", - йдеться в заяві. Громадська організація "Інсайт" подає до суду щодо висловлювань Патріарха Філарета, у яких він заявляє, буцімто... Опубліковано Insight LGBTQ NGO Вівторок, 24 березня 2020 р. У громадській організації вважають, що подібні висловлювання є неприпустимими в будь-який час, "а поширення неправдивої, відверто дискримінаційної інформації публічною особою зараз, під час пандемії, може викликати хвилю насильства на грунті ненависті по відношенню до ЛГБТ-спільнот". Раніше глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що причиною пандемії коронавируса COVID-19 на планеті є, серед іншого, одностатеві шлюби.

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