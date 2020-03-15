Из-за непогоды шесть областей Украины остались без света
Из-за сильного ветра в Украине без света остались 159 населенных пунктов
Из-за сильного ветра в Украине без света остались 159 населенных пунктов
Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на ДСНС Украины.
По состоянию на семь часов утра 15 марта в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 159 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 51, Житомирская - 46, Черниговская - 39, Черкасская - 9, Сумская - 13 Кировоградская - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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