Из-за непогоды шесть областей Украины остались без света

Из-за сильного ветра в Украине без света остались 159 населенных пунктов

Из-за сильного ветра в Украине без света остались 159 населенных пунктов

Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на ДСНС Украины.

По состоянию на семь часов утра 15 марта в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 159 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 51, Житомирская - 46, Черниговская - 39, Черкасская - 9, Сумская - 13 Кировоградская - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.