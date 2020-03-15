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15 березня 2020, 10:17 23

Через негоду шість областей України залишилися без світла

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15 березня 2020, 10:17 23
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Через сильний вітер в Україні без світла залишилися 159 населених пунктів
Через сильний вітер в Україні без світла залишилися 159 населених пунктів

Про це пише RеgioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на сьому годину ранку 15 березня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 159 населених пунктів у 6 областях, а саме: Київська – 51, Житомирська – 46, Чернігівська – 39, Черкаська – 9, Сумська – 13, Кіровоградська – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.


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