Через негоду шість областей України залишилися без світла

Через сильний вітер в Україні без світла залишилися 159 населених пунктів

Через сильний вітер в Україні без світла залишилися 159 населених пунктів

Про це пише RеgioNews з посиланням на ДСНС України. Станом на сьому годину ранку 15 березня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 159 населених пунктів у 6 областях, а саме: Київська – 51, Житомирська – 46, Чернігівська – 39, Черкаська – 9, Сумська – 13, Кіровоградська – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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