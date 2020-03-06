Снимок украинского острова вошел в топ-10 лучших в мире

Снимок украинского фотографа Евгения Самученко вошел в десятку лучших международного конкурса International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest в секции дрон-фотографии

Фото: Евгений Самученко

Снимок украинского фотографа Евгения Самученко вошел в десятку лучших международного конкурса International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest в секции дрон-фотографии

Как сообщил сам фотограф на своей странице в Facebook, церемония награждения состоится 8 мая в Испании. После церемонии снимок будет представлен в рамках международной печатной выставки, пишет RegioNews.

Фото называется Magic tree. На нем изображен остров Любви (предыдущее название остров Анти-Цирцеи), расположенный в дендропарке "Софиевка" в Умани.

Остров создан в первый период строительства парка на Верхнем озере, или Чарующем море. Крепостные насыпали остров вручную и придали ему овальную форму, сейчас он напоминает форму сердца.

Связь с островом сначала осуществлялась с помощью парома или лодки, а в 1853 году был построен деревянный мостик для пешеходов.

