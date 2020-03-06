Знімок українського острова увійшов в топ-10 кращих в світі
Знімок українського фотографа Євгена Самученко увійшов в десятку кращих міжнародного конкурсу International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest в секції дрон-фотографії
Знімок українського фотографа Євгена Самученко увійшов в десятку кращих міжнародного конкурсу International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest в секції дрон-фотографії
Як повідомив сам фотограф на своїй сторінці в Facebook, церемонія нагородження відбудеться 8 травня в Іспанії. Після церемонії знімок буде представлений в рамках міжнародної друкованої виставки, пише RegioNews.
Фото називається Magic tree. На ньому зображений острів Любові (попередня назва острів Анти-Цирцеї), розташований в дендропарку "Софіївка" в Умані.
Острів створений в перший період будівництва парку на Верхньому озері, або чарівному море. Фортечні насипали острів вручну і надали йому овальної форми, зараз він нагадує форму серця.
Зв'язок з островом спочатку здійснювався за допомогою порома або човна, а в 1853 році був побудований дерев'яний місток для пішоходів.
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