Знімок українського острова увійшов в топ-10 кращих в світі

Знімок українського фотографа Євгена Самученко увійшов в десятку кращих міжнародного конкурсу International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest в секції дрон-фотографії

Фото: Євген Самученко

Знімок українського фотографа Євгена Самученко увійшов в десятку кращих міжнародного конкурсу International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest в секції дрон-фотографії

Як повідомив сам фотограф на своїй сторінці в Facebook, церемонія нагородження відбудеться 8 травня в Іспанії. Після церемонії знімок буде представлений в рамках міжнародної друкованої виставки, пише RegioNews.

Фото називається Magic tree. На ньому зображений острів Любові (попередня назва острів Анти-Цирцеї), розташований в дендропарку "Софіївка" в Умані.

Острів створений в перший період будівництва парку на Верхньому озері, або чарівному море. Фортечні насипали острів вручну і надали йому овальної форми, зараз він нагадує форму серця.

Зв'язок з островом спочатку здійснювався за допомогою порома або човна, а в 1853 році був побудований дерев'яний місток для пішоходів.