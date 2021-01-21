В Тернопольской области горит военный склад - ГСЧС
Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено
Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено
В городе Бережаны Тернопольской области на территории одной из воинских частей горит складское помещение, спасатели уже ликвидируют последствия пожара.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
В 06:13 к Бережанским спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории военной части по вул. Золочевская. Пожар локализован в 06:47 на площади 112 квадратных метров. Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы", - говорится в сообщении.
Кроме подразделений ГСЧС, дополнительно привлечен пожарный расчет воинской части. Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.
Напомним, 20 января в Ровенской области горела автоцистерна с 20 тоннами горючего.
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