У Тернопільській області горить військовий склад - ДСНС
Травмованих та загиблих на місті пожежі не виявлено
Травмованих та загиблих на місті пожежі не виявлено
У місті Бережани Тернопільської області на території однієї з військових частин горить складське приміщення, рятувальники вже ліквідовують наслідки пожежі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
О 06:13 до Бережанських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення на території військової частини по вул. Золочівська. Пожежу локалізована о 06:47 на площі 112 метрів квадратних. Горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи", - йдеться у повідомленні.
Крім підрозділів ДСНС, додатково залучено пожежний розрахунок військової частини. Тривають роботи щодо повної ліквідації загоряння. Небезпеки для населення немає.
Нагадаємо, 20 січня на Рівненщині палала автоцистерна із 20 тоннами пального.
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