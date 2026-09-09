Фото: полиция

В результате очередных атак российских войск на территории Сумской области погибли два человека, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумском районе вражеские беспилотники попали в поезд. В результате атаки ранения получили 12 человек: пятеро мужчин (в возрасте от 19 до 78 лет) и семь женщин (в возрасте от 60 до 82 лет).

Также в Сумской громаде из-за попадания дрона в гражданский автомобиль погибла 83-летняя женщина. Ранения получили 61-летний мужчина и еще один мужчина, возраст которого уточняется.

Кроме того, в результате атаки вражеских БПЛА в громаде ранения получили 78-летняя женщина и 68-летний мужчина.

В Николаевской сельской громаде в результате взрыва неизвестного предмета погиб 78-летний мужчина.

Правоохранители документируют последствия вражеских атак, фиксируют повреждения и собирают доказательства военных преступлений РФ.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 945 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ударов один человек погиб, еще семь – получили ранения.