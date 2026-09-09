Фото: поліція

Унаслідок чергових атак російських військ на території Сумської області загинули двоє людей, ще 14 дістали поранення та травми різного ступеня тяжкості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумському районі ворожі безпілотники поцілили в потяг. Унаслідок атаки поранень зазнали 12 людей: п'ятеро чоловіків (віком від 19 до 78 років) і семеро жінок (віком від 60 до 82 років).

Також у Сумській громаді через влучання дрона в цивільний автомобіль загинула 83-річна жінка. Поранення отримали 61-річний чоловік та ще один чоловік, вік якого наразі уточнюється.

Крім того, внаслідок атаки ворожих БпЛА у громаді поранення отримали 78-річна жінка та 68-річний чоловік.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок вибуху невідомого предмета загинув 78-річний чоловік.

Правоохоронці документують наслідки ворожих атак, фіксують пошкодження та збирають докази воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 945 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще сім – отримали поранення.