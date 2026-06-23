Удар по инфраструктуре Сумщины: вражеский беспилотник ранил двух гражданских
В одном из старостатов Сумской общины в результате попадания российского беспилотника "Молния" по объекту инфраструктуры получили ранения двое мужчин
Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.
Сообщается, что два человека получили ранения в результате попадания российской "Молнии" по объекту инфраструктуры в одном из старостатов Сумской общины. Состояние одного из пострадавших - тяжелое.
Он отметил, что в Сумах и Стецьковском старостате в результате попадания по придомовой территории и частной усадьбе повреждены остекление окон и припаркованный автомобиль.
На этих двух местах пострадавших нет.
Напомним, что накануне армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской общины , ранен водитель троллейбуса.