Удар по инфраструктуре Сумщины: вражеский беспилотник ранил двух гражданских

Фото иллюстративный: Сергей Флеш/Telegram

В одном из старостатов Сумской общины в результате попадания российского беспилотника "Молния" по объекту инфраструктуры получили ранения двое мужчин

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews .

Сообщается, что два человека получили ранения в результате попадания российской "Молнии" по объекту инфраструктуры в одном из старостатов Сумской общины. Состояние одного из пострадавших - тяжелое.

Он отметил, что в Сумах и Стецьковском старостате в результате попадания по придомовой территории и частной усадьбе повреждены остекление окон и припаркованный автомобиль.

На этих двух местах пострадавших нет.

Напомним, что накануне армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской общины , ранен водитель троллейбуса.