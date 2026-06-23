Удар по інфраструктурі Сумщини: ворожий безпілотник поранив двох цивільних

Фото ілюстративне: Сергій Флеш/Telegram

В одному зі старостатів Сумської громади внаслідок влучання російського безпілотника “Молнія” по обʼєкту інфраструктури зазнали поранень двоє чоловіків

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews .

Повідомляється, що два чоловіки отримали поранення внаслідок влучання російської "Молнії" по обʼєкту інфраструктури в одному із старостатів Сумської громади. Стан одного з постраждалих - тяжкий”.

Він зазначив, що у Сумах та Стецьківському старостаті внаслідок влучання по прибудинковій території та приватній садибі пошкоджені скління вікон та припаркована автівка.

На цих двох локаціях постраждалих немає.

Нагадаємо, що напередодні армія РФ скинула керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади, поранений водій тролейбуса.