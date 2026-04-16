На Сумщині чоловік працював на росіян за криптовалюту

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Відомо, що він на замовлення росіян підпалював автівки

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року в Telegram чоловік познайомився з росіянином та виконував його завдання. Зокрема, підпалив дві машини зеленого кольору, які мали ознаки належності ЗСУ. Коли потерпілий власник автівки, коли вибіг гасити вогонь, то побачив незнайомця, який знімав пожежу на мобільний телефон.

Згодом правоохоронці затримали агента. З'ясувалось, що йому двічі заплатили по 500 доларів на криптогаманець. Він погодився, бо хотів погасити кредити. Мати зловмисника розповіла, що син раніше вже мав борги по кредитам і вони з батьком допомогли їх погасити.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

