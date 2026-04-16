16 квітня 2026, 18:55

На Сумщині чоловік працював на росіян за криптовалюту

16 квітня 2026, 18:55
Фото з відкритих джерел
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Відомо, що він на замовлення росіян підпалював автівки

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року в Telegram чоловік познайомився з росіянином та виконував його завдання. Зокрема, підпалив дві машини зеленого кольору, які мали ознаки належності ЗСУ. Коли потерпілий власник автівки, коли вибіг гасити вогонь, то побачив незнайомця, який знімав пожежу на мобільний телефон.

Згодом правоохоронці затримали агента. З'ясувалось, що йому двічі заплатили по 500 доларів на криптогаманець. Він погодився, бо хотів погасити кредити. Мати зловмисника розповіла, що син раніше вже мав борги по кредитам і вони з батьком допомогли їх погасити.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які на замовлення росіян спалили три Tesla. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

суд Сумська область агент рф палії
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Львівщині ухилянтам продавали "квитки за кордон" за 8 тисяч доларів
16 квітня 2026, 20:20
Графіки відключень 17 квітня: чи будуть вимикати світло у п’ятницю
16 квітня 2026, 19:53
На Дніпропетровщині друг родини зґвалтував 12-річну дівчинку
16 квітня 2026, 19:45
На Прикарпатті судитимуть суддю, яка на Lexus на смерть збила пенсіонерів
16 квітня 2026, 19:20
НАБУ продовжує "полювання на Єрмака" і провело додаткові обшуки в квартирах Міндіча
16 квітня 2026, 18:41
У Дніпрі чоловік зламав ніс військовому ТЦК
16 квітня 2026, 18:15
У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"
16 квітня 2026, 17:47
Сили безпілотних систем уразили ворожі ЗРК, військові та нафтові бази РФ
16 квітня 2026, 17:31
На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля
16 квітня 2026, 17:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »