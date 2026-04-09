4 млн грн "зникли" під виглядом оборонних закупівель на Сумщині

На Сумщині до суду скерували справу щодо групи осіб, яких підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівель для потреб оборони. Сума збитків становить майже 4 мільйони гривень

За даними слідства,

За даними слідства, упродовж січня-лютого 2025 року під час проведення публічних закупівель було укладено договори на постачання понад 5 тисяч кубічних метрів паливної деревини за завищеними цінами.

Загальна сума контрактів перевищила 11 мільйонів гривень.

До організації схеми, за версією слідства, причетна колишня начальниця паливної групи квартирно-експлуатаційного відділу. Вона діяла у змові з директором агролісогосподарського підприємства та двома фізичними особами-підприємцями.

Правоохоронці встановили, що частина деревини фактично не постачалася. Натомість учасники оборудки оформлювали фіктивні документи про виконання договорів, на підставі яких бюджетні кошти перераховувалися на рахунки постачальників. У подальшому ці гроші розподілялися між фігурантами.

Унаслідок таких дій державі завдано збитків на суму майже 4 мільйони гривень.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

