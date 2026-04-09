09 квітня 2026, 08:38

4 млн грн "зникли" під виглядом оборонних закупівель на Сумщині

09 квітня 2026, 08:38
На Сумщині до суду скерували справу щодо групи осіб, яких підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівель для потреб оборони. Сума збитків становить майже 4 мільйони гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж січня-лютого 2025 року під час проведення публічних закупівель було укладено договори на постачання понад 5 тисяч кубічних метрів паливної деревини за завищеними цінами.

Загальна сума контрактів перевищила 11 мільйонів гривень.

До організації схеми, за версією слідства, причетна колишня начальниця паливної групи квартирно-експлуатаційного відділу. Вона діяла у змові з директором агролісогосподарського підприємства та двома фізичними особами-підприємцями.

Правоохоронці встановили, що частина деревини фактично не постачалася. Натомість учасники оборудки оформлювали фіктивні документи про виконання договорів, на підставі яких бюджетні кошти перераховувалися на рахунки постачальників. У подальшому ці гроші розподілялися між фігурантами.

Унаслідок таких дій державі завдано збитків на суму майже 4 мільйони гривень.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, на Херсонщині судитимуть посадовців за закупівлю дров для армії за завищеними цінами. Експертиза підтвердила, що ринкова вартість дров була значно нижчою. Через ці дії держава втратила майже 600 тисяч гривень.

Сумська область армія оборонні закупівлі розтрата бюджетні кошти суд збитки
