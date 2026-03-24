24 березня 2026, 16:35

На Сумщині директор медзакладу влаштував фіктивне лікування пацієнтів на майже п'ять мільйонів

Фото з відкритих джерел
На Сумщині викрили директора одного з медичних закладів. Відомо, що він організував схему фіктивного лікування пацієнтів з метою отримання неправомірної вигоди для установи

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До схеми директор залучив чотирьох своїх підлеглих: головну бухгалтерку, як співорганізатора, медичного директора, завідувача відділення паліативної та хоспісної допомоги та старшу медичну сестру вказаного відділення.

Як з'ясували правоохоронці, з січня 2022 року по грудень 2024 року вони штучно збільшували кількість пацієнтів. Ці дані вносили в систему. В результаті з державного бюджету поступали гроші на послуги, які фактично не надавались. Відомо про щонайменше 27 фіктивних пацієнтів на суму понад 4 мільйона 654 тисячі гривень.

Всім учасникам схеми повідомили про підозру. До суду вже скеровані клопотання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу.

Нагадаємо, правоохоронці в Києві викрили сімейну лікарку, яка обіцяла військовозобов'язаному оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Свої "послуги" вона оцінила в 6 тисяч доларів. Жінці світить до дев'яти років позбавлення волі.

Сумська область медик розкрадання коштів
