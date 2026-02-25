Фото: ОВА

В ночь на 25 февраля российские военные атаковали беспилотниками и артиллерией два района области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под ударом была Васильковская громада Синельниковского района. Там загорелись сельскохозяйственное предприятие и частный дом. Повреждены хозяйственные постройки и авто. Получил ранение 61-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также оккупанты обстреляли Никополь.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли четыре человека, еще двое получили ранения.