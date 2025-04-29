фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За последние сутки, 28 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1060 солдат и 313 единиц техники. В частности, ВСУ ликвидировали 14 ББМ и 42 артсистемы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

Напомним, за неделю, с 20 по 27 апреля, Силы обороны Украины уничтожили около 7540 оккупантов, а также 2198 единиц вооружения и военной техники российских оккупантов.