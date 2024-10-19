Россияне ударили по энергообъекту в Черниговской области: вспыхнул пожар

В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...

03 октября 2024

Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары

Октябрь принесет много изменений в жизнь украинцев. Почему не следует забыть подать документы на получение субсидии для нуждающихся, а также, кто может рассчитывать на оплату за электроэнергию почти в...