На Сумщине зафиксировали случаи COVID-штамма "Дельта"
Сегодня, 13 августа в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта"
Об этом заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета, пишет RegioNews.
"Нам поступили тест системы на обнаружение штамма "Дельта". Поэтому можем сказать, что вариант "Дельта" обнаружили и в нашей области", - сказала она.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".
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