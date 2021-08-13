На Сумщині зафіксували випадки COVID-штаму "Дельта"
Сьогодні, 13 серпня у Сумській області зареєстрували новий штам коронавірусу "Дельта"
Про це заявила заступник начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета, пише RegioNews.
"Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "Дельта". Тому можемо сказати, що варіант "Дельта" виявили і в нашій області", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".
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