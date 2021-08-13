На Сумщині зафіксували випадки COVID-штаму "Дельта"

Про це заявила заступник начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета, пише RegioNews.

"Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "Дельта". Тому можемо сказати, що варіант "Дельта" виявили і в нашій області", - сказала вона.