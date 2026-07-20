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20 липня 2026, 18:59

П'яний мотоцикліст, що травмував дівчину на Рівненщині, проведе 3 роки за ґратами

20 липня 2026, 18:59
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині суд виніс вирок 20-річному мотоциклісту, який торік у стані алкогольного сп'яніння збив 20-річну дівчину

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Слідство встановило, що молодик перебував в стані алкогольного сп'яніння — прилад Драгер показав 1,03 проміле.

Автопригода сталася 14 серпня торік близько 23:20 години у селі Великі Межирічі на вулиці Вишневій.

Слідчий встановив, що водій мотоцикла "Kawasaki", на той час 19-річний житель села Невірків, маючи технічну можливість вчасно виявити пішохідку, яка йшла в попутному напрямку краєм правої смуги руху, не знизив швидкості та здійснив на неї наїзд.

Унаслідок ДТП 20-річна місцева жителька отримала переломи черепа та ноги, ЗЧМТ та забій головного мозку.

Водію за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру.

Суд виніс вирок 20-річному чоловіку: 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати ТЗ на строк 5 років.

Нагадаємо, що на Рівненщині неподалік Вараша сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії травмувалися четверо жінок, яких госпіталізували до лікарні.

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