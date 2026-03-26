У селі Полиці на двох дітей напали охоронні собаки, які вискочили з території приватного підприємства через пошкоджений паркан. Інцидент стався ввечері 24 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Двоє братів, 11 та 13 років, проходили повз підприємство, коли німецька вівчарка та ротвейлер перестрибнули огорожу й накинулися на них. На крики прибіг власник тварин. Собаки покусали і його, але чоловіку вдалося їх відтягнути.

Найбільше постраждав молодший хлопчик – у нього множинні рани рук і ніг, а також переломи обох передпліч. Дитину госпіталізували до обласної лікарні. У 13-річного хлопця діагностували рвані рани рук, після надання допомоги його відпустили додому.

Власник собак також перебуває у лікарні. 51-річний чоловік визнав провину та пояснив, що не встиг полагодити паркан після зими.

Поліція розпочала розслідування за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

