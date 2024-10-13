В Ровно полицейские с погоней задержали 14-летнего угонщика авто

фото: полиция

Правоохранителям пришлось устроить гонку за 14-летним парнем в Ровно. Он убегал на угнанном авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию Украины.

Инцидент произошел 12 октября. Автомобиль Mitsubishi Pajero наехал на бордюрный камень, водитель, увидев полицейских, стал убегать.

Водитель игнорировал требования остановиться, нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации.

"На улице Евгения Коновальца он врезался в дорожный знак и выбежал из машины, и дальше убегал пешком. Патрульные его задержали. Парень признался, что автомобиль не его - он нашел его в селе Шубков Ровенской области с ключами внутри и решил прокатиться", - отметили в полиции.

На место была вызвана ювенальная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Ровно задержали водителя с признаками наркотического опьянения, бежавшего от полиции на бешеной скорости. Во время погони мужчина позвонил в полицию, заявив, что за ним гонятся патрульные.