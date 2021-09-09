На Ровенщине экс-прокурор пытался убежать от патрульных после смертельного ДТП

Фото: Нацполиция

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" 38-летний водитель "Nissan Rogue" на скорости столкнулся со скутером "Honda", в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 35-летняя женщина. После столкновения мужчина пытался скрыться, но его задержали правоохранители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Житель Ровно, не выбравший безопасной скорости, не соблюдал дистанцию и столкнулся со скутером "Honda", который двигался в попутном направлении. От полученных травм водитель двухколесного, 35-летняя жительница Немович погибла", - рассказали в полиции.

Как сообщили правоохранители, после совершенного водитель внедорожника не остановился и пытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, сразу начали его преследование и задержали.

Во время общения полицейские обнаружили, что мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения осмотра он отказался.

Водителя следователи задержали и поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

За данными СМИ, задержанным оказался бывший прокурор. Об этом на месте аварии сообщила женщина, которая представилась сестрой погибшей. В прокуратуре тоже подтвердили, что человека с таким именем и фамилией в прошлом году уволили из-за неуспешного прохождения аттестации.

Ранее сообщалось, что в Сумской области прокурор сбил насмерть пожилую женщину.