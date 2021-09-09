На Рівненщині експрокурор намагався втекти від патрульних після смертельної ДТП

Фото: Нацполіція

На автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" 38-річний водій "Nissan Rogue" на швидкості зіткнувся зі скутером "Honda", в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 35-річна жінка. Після зіткнення чоловік намагався втекти, але його затримали правоохоронці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Житель Рівного, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та зіткнувся зі скутером "Honda", який рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм водійка двоколісного, 35-річна жителька Немович загинула", - розповіли у поліції.

Як повідомили правоохоронці, після вчиненого водій позашляховика не зупинився та намагався зникнути з місця події. Однак екіпаж патрульних, які стали свідками автопригоди, одразу розпочали його переслідування та затримали.

Під час спілкування поліцейські виявили, що чоловік має ознаки алкогольного сп’яніння. Втім, від проходження огляду він відмовився.

Водія слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

За даними ЗМІ, затриманим виявився колишній прокурор. Про це на місці аварії зазначила жінка, яка представилася сестрою загиблої. В прокуратурі теж підтвердили, що людину із таким ім'ям і прізвищем торік звільнили через неуспішне проходження атестації.

Раніше повідомлялось, що у Сумській області прокурор збив на смерть літню жінку.