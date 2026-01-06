Иллюстративное фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В доме возникло возгорание перекрытия на небольшой площади. Пожар потушили до приезда спасателей.

Двоих детей, 11-летнюю девочку и 10-летнего мальчика, госпитализировали с отравлением угарным газом. Они находятся под наблюдением врачей.

Причины происшествия выясняют специалисты.

Напомним, в декабре на Киевщине молодая пара погибла от угарного газа. Предварительно, трагедия произошла из-за использования автономного газового обогревателя в квартире.