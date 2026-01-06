14:12  06 января
В Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка
06 января
На Харьковщине легковушка врезалась в маршрутку на встречной полосе: 18 пострадавших
06 января
На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: она погибла
06 января 2026, 12:57

Тайник в фуре и фиктивные справки: в Украине ликвидировали еще три "схемы для уклонистов"

06 января 2026, 12:57
Фото: СБУ
СБУ и Нацполиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали четырех организаторов сделок

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

На Волыни разоблачили водителя-дальнобойщика, предлагавшего мужчинам нелегально выехать в ЕС в грузовом отсеке своего авто.

Правоохранители задержали фигуранта на таможенном посту при попытке вывезти "клиента" в специально обустроенном тайнике грузовика.

В Хмельницкой области разоблачили двух 18-летних жителей Буковины, организовавших международный "трафик" мужчин за границу вне пунктов пропуска.

Дельцы на собственных авто вывозили уклонистов из Каменец-Подольского в Черновицкую область, минуя блокпосты. Дальше клиентов сопровождали за границу лесными тропами.

В Одессе правоохранители разоблачили заведующую отделением невропатологии местной клинической больницы, которая торговала фиктивными справками об инвалидности.

Для реализации сделки чиновница использовала свое членство в экспертной команде для оценки повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК).

В Украине ликвидировали еще три "схемы для уклоняющихся"

Фигурантам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Хмельницком задержали военного, когда он получал 14 тысяч долларов за организацию незаконной переправки уклониста через госграницу в Румынию.

