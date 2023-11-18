Ивано-Франковский горсовет закупит больничную мебель по завышенным ценам, - тендер на Prozorro

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Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" заключило соглашение со столичной компанией "Протек солюшнз Украина" на поставку медицинской мебели. Потратить на это планируют 18,8 млн грн

Об этом говорится в тендере на Prozorro, передает RegioNews.

Киевская компания получила подряд без конкуренции, поскольку оказалась единственным участником торгов. Мебель планируют доставить до 26 декабря этого года.

"Протек солюшнз Украина" — это компания, которая является партнером нескольких международных производителей медицинской мебели, однако в Ивано-Франковск будут поставлять продукцию украинского производителя — черкасской компании "Амед".

NGL.media проанализировали цены производителя с указанными в сделке. Они обнаружили значительные подписки почти на все виды медицинской мебели. Только по десяти позициям переплата составила более 4,5 млн грн.

Ответственная за закупки Людмила Оперук отказалась комментировать выявленные примеры завышения цен. "Протек солюшнз Украина" также отказались от комментариев.

Напомним, ранее председателю одного из сел Киевской области, который причастен к преступной схеме, связанной с закупкой формы для военных, объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.