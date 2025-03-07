Россия вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро 7 марта российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря три корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до восьми ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют четыре корабля РФ, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
По данным Воздушных сил ВСУ, утром оккупанты осуществляли пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.
Напомним, сегодня утром, 7 марта, российские войска атаковали Украину ракетами разных типов.
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