На Полтавщине задержали браконьеров, убивших дикого кабана

19 января 2024

Полтава без тепла и воды? Почему город среди зимы может постичь ЖКХ-апокалипсис

Вскоре Полтава и некоторые города и поселки, расположенные вокруг областного центра, могут остаться без отопления, горячей воды. И все это может произойти, в частности, из-за недальновидной политики м...