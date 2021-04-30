08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:35  30 апреля
Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ
08:11  30 апреля
Боевики продолжают обстрел позиций ООС: за сутки зафиксировано 13 нарушений
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 12:04 500

На Полтавщине чиновники наладили схему хищения продукции "Укргаздобыча"

30 апреля 2021, 12:04 500
Читайте також українською мовою
Сумма нанесенного государству ущерба достигает более 4 млн грн
Сумма нанесенного государству ущерба достигает более 4 млн грн
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

На Полтавщине СБУ разоблачила масштабную схему хищения чиновниками сжиженного газа госпредприятия АО "Укргаздобыча". По предварительным оценкам, действия должностных лиц нанесли ущерб государству более чем на 4 млн грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что общество реализовывало продукцию коммерческим структурам, которые побеждали в тендерах. Чиновники "Укргаздобычи" загружали емкости коммерсантов на 4-6 тонн больше, чем официально приобретенной продукции. Для прикрытия сделки организаторы подделывали официальную документацию госструктуры.

Затем бизнесмены нелегально перепродавали топливо на АЗС в нескольких областях Украины. По предварительным данным, только за первый квартал 2021 года через коррупционную схему организаторы сделок похитили почти 200 тонн сжиженного газа на общую сумму почти 4 млн грн.

Правоохранители задержали дельцов "на горячем" во время загрузки двух автоцистерн на объекте АО "Укргаздобыча". В ходе проведения следственных действий на рабочем месте и в местах проживания должностных лиц общества изъято:

  • более 2,2 млн грн наличных;
  • оборудование для "слива" сжиженного газа;
  • черновую документацию относительно незаконно реализованной продукции;
  • грузовые транспортные средства;
  • 50 тонн сжиженного газа.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По результатам их проведения причастным лицам планируется предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" блокировали контрабанду таблеток на 2 миллиона.

СБУ АЗС бензин топливо предприниматели

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram