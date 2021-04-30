На Полтавщине чиновники наладили схему хищения продукции "Укргаздобыча"

Сумма нанесенного государству ущерба достигает более 4 млн грн

Сумма нанесенного государству ущерба достигает более 4 млн грн

Фото: СБУ

На Полтавщине СБУ разоблачила масштабную схему хищения чиновниками сжиженного газа госпредприятия АО "Укргаздобыча". По предварительным оценкам, действия должностных лиц нанесли ущерб государству более чем на 4 млн грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что общество реализовывало продукцию коммерческим структурам, которые побеждали в тендерах. Чиновники "Укргаздобычи" загружали емкости коммерсантов на 4-6 тонн больше, чем официально приобретенной продукции. Для прикрытия сделки организаторы подделывали официальную документацию госструктуры.

Затем бизнесмены нелегально перепродавали топливо на АЗС в нескольких областях Украины. По предварительным данным, только за первый квартал 2021 года через коррупционную схему организаторы сделок похитили почти 200 тонн сжиженного газа на общую сумму почти 4 млн грн.

Правоохранители задержали дельцов "на горячем" во время загрузки двух автоцистерн на объекте АО "Укргаздобыча". В ходе проведения следственных действий на рабочем месте и в местах проживания должностных лиц общества изъято:

более 2,2 млн грн наличных;

оборудование для "слива" сжиженного газа;

черновую документацию относительно незаконно реализованной продукции;

грузовые транспортные средства;

50 тонн сжиженного газа.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По результатам их проведения причастным лицам планируется предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" блокировали контрабанду таблеток на 2 миллиона.