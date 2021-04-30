На Полтавщине чиновники наладили схему хищения продукции "Укргаздобыча"
На Полтавщине СБУ разоблачила масштабную схему хищения чиновниками сжиженного газа госпредприятия АО "Укргаздобыча". По предварительным оценкам, действия должностных лиц нанесли ущерб государству более чем на 4 млн грн.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что общество реализовывало продукцию коммерческим структурам, которые побеждали в тендерах. Чиновники "Укргаздобычи" загружали емкости коммерсантов на 4-6 тонн больше, чем официально приобретенной продукции. Для прикрытия сделки организаторы подделывали официальную документацию госструктуры.
Затем бизнесмены нелегально перепродавали топливо на АЗС в нескольких областях Украины. По предварительным данным, только за первый квартал 2021 года через коррупционную схему организаторы сделок похитили почти 200 тонн сжиженного газа на общую сумму почти 4 млн грн.
Правоохранители задержали дельцов "на горячем" во время загрузки двух автоцистерн на объекте АО "Укргаздобыча". В ходе проведения следственных действий на рабочем месте и в местах проживания должностных лиц общества изъято:
- более 2,2 млн грн наличных;
- оборудование для "слива" сжиженного газа;
- черновую документацию относительно незаконно реализованной продукции;
- грузовые транспортные средства;
- 50 тонн сжиженного газа.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По результатам их проведения причастным лицам планируется предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины.
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