На Полтавщині посадовці налагодили схему розкрадання продукції "Укргазвидобування"

Сума завданих державі збитків сягає понад 4 млн грн

Сума завданих державі збитків сягає понад 4 млн грн

Фото: СБУ

На Полтавщині СБУ викрила масштабну схему розкрадання чиновниками скрапленого газу держпідприємства АТ "Укргазвидобування". За попередніми оцінками, дії посадовців завдали збитків державі на понад 4 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що товариство реалізовувало продукцію комерційним структурам, які перемагали у тендерах. Посадовці "Укргазвидобування" завантажували ємності комерсантів на 4-6 тонн більше, ніж офіційно придбаної продукції. Для прикриття оборудки організатори підробляли офіційну документацію держструктури.

Потім бізнесмени нелегально перепродавали паливо на АЗС у кількох областях України. За попередніми даними, лише за перший квартал 2021 року через корупційну схему організатори оборудок викрали майже 200 тонн скрапленого газу на загальну суму майже 4 млн грн.

Правоохоронці затримали ділків "на гарячому" під час завантаження двох автоцистерн на об’єкті АТ "Укргазвидобування". У ході проведення слідчих дій на робочому місці та у місцях проживання посадовців товариства вилучено:

понад 2,2 млн грн готівки;

обладнання для "зливу" скрапленого газу;

чорнову документацію щодо незаконно реалізованої продукції;

вантажні транспортні засоби;

50 тонн скрапленого газу.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами їх проведення причетним особам планується пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" блокували контрабанду пігулок на 2 мільйони.