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30 квітня 2021, 12:04 487

На Полтавщині посадовці налагодили схему розкрадання продукції "Укргазвидобування"

30 квітня 2021, 12:04 487
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Сума завданих державі збитків сягає понад 4 млн грн
Сума завданих державі збитків сягає понад 4 млн грн
Фото: СБУ
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На Полтавщині СБУ викрила масштабну схему розкрадання чиновниками скрапленого газу держпідприємства АТ "Укргазвидобування". За попередніми оцінками, дії посадовців завдали збитків державі на понад 4 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що товариство реалізовувало продукцію комерційним структурам, які перемагали у тендерах. Посадовці "Укргазвидобування" завантажували ємності комерсантів на 4-6 тонн більше, ніж офіційно придбаної продукції. Для прикриття оборудки організатори підробляли офіційну документацію держструктури.

Потім бізнесмени нелегально перепродавали паливо на АЗС у кількох областях України. За попередніми даними, лише за перший квартал 2021 року через корупційну схему організатори оборудок викрали майже 200 тонн скрапленого газу на загальну суму майже 4 млн грн.

Правоохоронці затримали ділків "на гарячому" під час завантаження двох автоцистерн на об’єкті АТ "Укргазвидобування". У ході проведення слідчих дій на робочому місці та у місцях проживання посадовців товариства вилучено:

  • понад 2,2 млн грн готівки;
  • обладнання для "зливу" скрапленого газу;
  • чорнову документацію щодо незаконно реалізованої продукції;
  • вантажні транспортні засоби;
  • 50 тонн скрапленого газу.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами їх проведення причетним особам планується пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" блокували контрабанду пігулок на 2 мільйони.

СБУ АЗС бензин паливо підприємці

 
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