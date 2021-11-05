Ярош после назначения советником главнокомандующего ВСУ раскритиковал Зеленского

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Он считает, что Зеленский не имеет авторитета в украинской армии и недостаточно заботится обеспечением военнослужащих, пишет RegioNews со ссылкой на интервью бывшего руководителя"Правого сектора" радио Новое время.

"Если честно, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего, но при том всем какие-то шаги предпринимаются. Когда вопросы материального обеспечения армии пока, к сожалению, не решаются в достаточном объеме", – сказал он.

Ярош добавил, что сейчас военнослужащих не мотивируют зарплатами и социальными выплатами.

"Когда уже несколько лет не повышается денежное обеспечение, то от того авторитет расти не будет. Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве: находится на посту верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной Раде, правительство", – подчеркнул советник.

Он также отметил, что армия должна быть в приоритете у Зеленского несмотря на любые обстоятельства.

"Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень-очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в войске", – резюмировал Ярош.

Напомним, что 2 ноября этого года Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ.