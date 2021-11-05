08:44  05 ноября
Почти 26,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине за сутки, больше всего - на Днепропетровщине
12:48  05 ноября
"Слугу" Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за оскорбления умершего нардепа Полякова
17:35  05 ноября
На Донбассе российские оккупанты ранили нашего военного
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2021, 19:50 14

Ярош после назначения советником главнокомандующего ВСУ раскритиковал Зеленского

05 ноября 2021, 19:50 14
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Новоназначенный советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош раскритиковал президента Владимира Зеленского

Он считает, что Зеленский не имеет авторитета в украинской армии и недостаточно заботится обеспечением военнослужащих, пишет RegioNews со ссылкой на интервью бывшего руководителя"Правого сектора" радио Новое время.

"Если честно, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего, но при том всем какие-то шаги предпринимаются. Когда вопросы материального обеспечения армии пока, к сожалению, не решаются в достаточном объеме", – сказал он.

Ярош добавил, что сейчас военнослужащих не мотивируют зарплатами и социальными выплатами.

"Когда уже несколько лет не повышается денежное обеспечение, то от того авторитет расти не будет. Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве: находится на посту верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной Раде, правительство", – подчеркнул советник.

Он также отметил, что армия должна быть в приоритете у Зеленского несмотря на любые обстоятельства.

"Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень-очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в войске", – резюмировал Ярош.

Напомним, что 2 ноября этого года Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ.

Минобороны советник ВСУ военные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua