Ярош після призначення радником головнокомандувача ЗСУ розкритикував Зеленського

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Він вважає, що Зеленський не має авторитету в українській армії та недостатньо піклується забезпеченням військовослужбовців, пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю колишнього керівника "Правого сектора" радіо Новое время.

"Якщо чесно, я не можу сказати про великий авторитет верховного головнокомандувача, але при тому всьому якісь кроки робляться. Коли питання матеріального забезпечення армії поки що, на жаль, не вирішуються в достатньому обсязі", – сказав він.

Ярош додав, що зараз військовослужбовців не мотивують зарплатами та соціальними виплатами.

"Коли вже кілька років не підвищується грошове забезпечення, то від того авторитет рости не буде. Треба набагато активніше працювати людині, яка має практично всю владу в цій державі: перебуває на посаді верховного головнокомандувача, президента, контролює більшість у Верховній Раді, уряд", – наголосив радник.

Він також зазначив, що армія має бути у пріоритеті у Зеленського попри будь-які обставини.

"Збройні сили не мають бути не в пріоритеті, тобто тут дуже-дуже важливо, щоби він правильно робив, тоді буде мати авторитет у війську", – резюмував Ярош.

Нагадаємо, що 2 листопада цього року Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ.