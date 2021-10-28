15:20  28 октября
Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
13:09  28 октября
В полиции назвали основные версии убийства активиста "Правого сектора"
18:14  28 октября
На Донбассе оккупанты четыре раза стреляли из запрещенного оружия, ранены два бойца ООС
UA | RU
UA | RU
28 октября 2021, 18:30 4

В Украине пройдет конкурс на должность директора ГБР

28 октября 2021, 18:30 4
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 28 октября, был объявлен конкурс на должность директора Государственное бюро расследований

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Андрея Козлова, члена конкурсной комиссии.

"Сегодня после продолжительных дискуссий утвержден объявления (с измененным проектом) о проведении конкурса, проект регламента принят лишь за основу и, надеюсь, будет доработан перед окончательным принятием. Таким образом, конкурс начался", - написал он в Facebook.

Документы от кандидатов на должность директора ГБР будут приниматься в течение 21 дня после публикации объявления о конкурсе.

По состоянию на сегодня должность руководителя ГБР вакантна. Сегодня в должности исполняющего обязанности директора бюро находится Алексей Сухачев. До него должность и. о. главы ГБР занимал Александр Соколов, которого назначили после перевода директора Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

Напомним, 30 сентября Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ.

ГБР конкурс

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua