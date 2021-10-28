В Украине пройдет конкурс на должность директора ГБР

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В четверг, 28 октября, был объявлен конкурс на должность директора Государственное бюро расследований

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Андрея Козлова, члена конкурсной комиссии.

"Сегодня после продолжительных дискуссий утвержден объявления (с измененным проектом) о проведении конкурса, проект регламента принят лишь за основу и, надеюсь, будет доработан перед окончательным принятием. Таким образом, конкурс начался", - написал он в Facebook.

Документы от кандидатов на должность директора ГБР будут приниматься в течение 21 дня после публикации объявления о конкурсе.

По состоянию на сегодня должность руководителя ГБР вакантна. Сегодня в должности исполняющего обязанности директора бюро находится Алексей Сухачев. До него должность и. о. главы ГБР занимал Александр Соколов, которого назначили после перевода директора Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

Напомним, 30 сентября Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ.